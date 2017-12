Milícias islâmicas tomam importante cidade na Somália Milícias islâmicas capturaram neste domingo uma cidade estratégica ao norte de Mogadiscio, aumentando seu controle sobre a Somália e meio aos mais intensos combates em cerca de 15 anos de anarquia na nação do Chifre da África. Pelo menos 14 pessoas morreram e 20 ficaram feridas em três horas de combates em Balad, cerca de 30 quilômetros da capital. A cidade era uma base da aliança secular de senhores da guerra que disputa o poder com as milícias islâmicas na Somália. Os islâmicos acusam os senhores da guerra de terem o apoio dos Estados Unidos; enquanto os seculares acusam os muçulmanos de terem vínculos com o grupo terrorista Al-Qaeda. A perda de deste domingo comprometerá em muito o acesso da aliança à capital. "Declaro que as milícias islâmicas assumiram o controle da cidade e trouxeram estabilidade a ela com o apoio da população local", anunciou o presidente da União das Cortes Islâmicas, Sheik Sharif Sheik Ahmed, durante uma entrevista coletiva em Mogadiscio. Avanços das milícias As milícias islâmicas têm feito avanços constantes nos últimos dias, tomando vilas e recebendo o apoio de dois antigos comandantes da aliança. Analistas temem que se repita na Somália o que aconteceu no Afeganistão durante o regime Taleban - um país tomado pela anarquia que só foi estabilizado por milícias islâmicas. Observadores internacionais advertem que a Somália pode se tornar um abrigo para terroristas. Um governo interino apoiado pelas Nações Unidas não conseguiu estender controle sobre o país a partir de sua base em Baidoa, 250 quilômetros de Mogadiscio. A mais recente onda de violência teve início no mês passado. Mais de 300 pessoas foram mortas e 1.700 ficaram feridas desde então. A Somália, um país de 8 milhões de habitantes, não tem um governo efetivo desde 1991, quando senhores da guerra derrubaram o ditador Mohamed Siad Barre e dividiram o país em feudos rivais.