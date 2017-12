Milícias pró-governo tomam prédios na capital da Somália Milícias aliadas ao governo da Somália tomaram diversos prédios importantes nesta quinta-feira, 28, incluindo o ex-palácio presidencial, disse um porta-voz da facção Aliança Nacional da Somália (ANS). "Tomamos o controle de Villa Somalia", disse à Reuters Abukar Osman. "Agora que os muçulmanos deixaram Mogadiscio, dominamos legitimamente todos os locais que controlávamos, incluindo o palácio presidencial." A ANS pertence ao ex-líder de facções Hussein Mohamed Aideed, agora ministro do Interior e vice-premiê do governo. "Temos uma relação proveitosa com o governo e o receberíamos bem na capital", afirmou Abukar Osman. O fato aconteceu quando os moradores relataram um aumento na violência em Mogadiscio, com saques, tiroteios e a instalação de postos de controle, depois que os antigos controladores muçulmanos deixaram a cidade.