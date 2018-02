Milícias rivais entram em choque no Afeganistão Um poderoso senhor da guerra afegão iniciou uma ofensiva contra um comandante rival e o governador de uma província do norte do país, informou o Ministério da Defesa do Afeganistão. Forças leais ao senhor da guerra Abdul Rashid Dostum abriram três frentes de batalha na província de Faryab, disse o vice-ministro da Defesa do Afeganistão, Rahim Wardak. "Faryab está sendo atacada", lamentou Wardak. "Certamente houve mortes, mas não tenho dados para dizer quantas pessoas perderam a vida." Um porta-voz do ministério informa que o governo enviou 750 soldados das forças afegãs treinadas pelos Estados Unidos para tentar acalmar a situação em Faryab. Trata-se do segundo deslocamento de tropas desse porte em menos de um mês. Os detalhes sobre o conflito na remota província são escassos. Faryab situa-se cerca de 400 quilômetros a noroeste de Cabul. O conflito na região aumenta a preocupação com as eleições previstas para setembro no Afeganistão, e expõe a tensão entre o governo do presidente Hamid Karzai, apoiado pelos EUA, e os senhores da guerra locais, que não querem perder autonomia.