Milícias tomam capital de província afegã Senhores da guerra atacaram a capital de uma província na região central do Afeganistão e obrigaram o governador a fugir, disseram autoridades. Pelo menos dez pessoas morreram no mais recente conflito entre facções armadas, num país que tenta se recuperar de décadas de sucessivas guerras. O ataque expõe os desafios enfrentados pelo presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, para levar sua autoridade ao interior do país. Combatentes armados com metralhadoras e granadas propelidas por foguetes tomaram Chagcharan, principal cidade da remota província de Ghor, 350 quilômetros a oeste de Cabul. O ataque foi deflagrado na quinta-feira. O governador de Ghor, Mohammed Ibrahim, fugiu para a cidade Herat, também no oeste do país, deixando seu vice e um grupo de milicianos locais e policiais em uma aldeia poucos quilômetros ao norte de Chagcharan. Din Mohammed Azini, o vice-governador, disse que pelo menos dez de seus homens morreram. Os sobreviventes estão se reagrupando para promover um contra-ataque, garantiu. Ghulam Yahya, um ex-comandante da polícia de Ghor que hoje disse estar de volta à função, alegou saber de apenas uma morte. O ataque ocorre depois de semanas de tensão entre aliados do comandante militar da província, Ahmad Murghabi, e membros de tribos rivais por posições no governo local. Murghabi também foi expulso de Ghor.