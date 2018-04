Milícias xiitas iraquianas foram treinadas no Irã, revela Wikileaks

NOVA YORK - Um novo vazamento do site Wikileaks sobre documentos sigilosos dos EUA indica que milícias xiitas iraquianas receberam ajuda do Irã durante a guerra.

Os documentos, publicados pelos jornais The New York Times, The Guardian, pela rede de TV árabe Al-Jazeera, entre outros, indicam que Azhar al-Dulaimi, um dos principais militantes xiitas do Iraque, recebeu treinamento da Guarda Revolucionária Iraniana e da milícia xiita libanesa Hezbollah.

"Dulaimi obteve treinamento do Hezbollah em Qom, no Irã, sob a supervisão da Guarda Revolucionária em julho de 2006", diz o documento.

Cinco meses depois, Dulaimi foi morto no bairro xiita de Sadr City, na periferia de Bagdá. Ele era apontado como responsável pela morte de quatro soldados americanos sequestrados em um quartel de Kerbala.

Durante o governo de George W. Bush (2001-2009), críticos acusavam a Casa Branca de exagerar no papel do Irã na guerra para justificar uma política externa mais agressiva contra Teerã.