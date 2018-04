Milionária australiana deixa R$ 2,50 para as filhas

Uma milionária australiana deixou de herança às filhas o equivalente a apenas R$2,50 para cada.

A socialite Valmai Roche tinha uma fortuna equivalente a R$ 5,5 milhões, mas decidiu punir as filhas porque acreditava que conspiravam contra ela.

Valmai deixou a mesma quantia para o ex-marido, John Roche, empreendedor imobiliário e ex-prefeito de Adelaide.

No testamento, feito por Roche em 1987, ela deixava apenas "30 moedas do valor mais baixo" às filhas. E disse que a quantia era "muito dinheiro para Judas".

Roche determinou ainda que as filhas e o ex-marido, do qual se separou em 1983, fossem excluídos "de qualquer outro benefício".

As filhas, Deborah Hamilton, Fiona Roche e Shauna Roche, acreditam que sua mãe estava "delirando" quando escreveu o testamento. Elas entraram na Justiça alegando que deveriam ter direito a herança.

No momento, a quantia deixada por Roche, está destinada à organização beneficente católica Knights of the Southern Cross.

A aposentada morreu em março de 2009, aos 81 anos, de causas naturais.

Os advogados da família não fizeram declarações sobre o caso. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.