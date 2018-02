Milionário diz ter sido roubado durante sessões de hipnose Um milionário investidor assegurou ter sido roubado por seu terapeuta em milhões de dólares em jóias e dinheiro durante o tempo em que se submeteu a sessões de hipnose. Irwin Uran, de 76 anos, enviou documentos a um tribunal assegurando que seu ex-terapeuta se apoderou de milhares de dólares em espécie e de pelo menos 2,5 milhões de dólares em jóias que pertenciam à sua finada mãe. Mas Stephen Hymowitz, de 59 anos, respondeu que utilizou a maior parte dos US$ 700.000 que recebeu de Uran no decorrer dos 15 anos para fazer pagamentos que este lhe solicitou, e manteve a posse de US$ 286.550 como honorários profissionais. A respeito das jóias, Hymowitz assegurou que ele e Uran caminharam juntos em uma ocasião até uma igreja católica na região de Upper East Side de Manhattan e ali as deixaram em uma caixa para donativos. No entanto, um porta-voz da arquidiocese de Nova York comentou na terça-feira que não se lembra do caso de alguma igreja nova-iorquina ter recebido mais de US$ 2 milhões em jóias como esmola. O processo aberto por Uran contra Hymowitz, embora tenha sido apresentado em maio de 2001, só foi divulgado depois que a Corte Suprema decidiu, na semana passada, que o caso procede. Uran, que obteve sua fortuna através de investimentos na bolsa de valores, afirma ter contratado em 1985 os serviços de Hymowitz para poder aliviar a depressão que a doença de sua mãe provocava nele.