Milionário é internado após um 'surto de gastos' O milionário Ed Bazinet, de 68 anos, foi internado em um hospital psiquiátrico após ter um "surto de gastos" em um centro de compras de Manhattan. Bazinet gastou cerca de US$ 20 milhões em produtos e encomendas. Poucos dias antes, ele tinha gastado cerca de US$ 39 milhões em um evento com produtos de luxo em Paris. Entre outros pedidos estranhos, o milionário encomendou o equivalente a US$ 1,6 milhão em sabonetes, sachês perfumados e capas para cabides de roupas.