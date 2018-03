Milionário estuprador capturado no México O milionário herdeiro da fortuna do magnata dos cosméticos Max Factor, Andrew Luster, foi preso no México, diz a polícia dos EUA. Luster, bisneto de Max Factor, foi preso de julho de 2000. Ele estava desaparecido desde janeiro de 2002, tendo fugido poucos dias antes de ser considerado culpado em 86 de 87 acusações. Luster foi capturado em Puerto Vallarta, segundo a polícia da Califórnia. Ele fugiu durante um recesso no julgamento, mesmo estando sob prisão domiciliar. Sua condenação é de 124 anos de prisão, por diversos estupros, envenenamento e posse de drogas. A empresa de cosméticos fundada na década de 1920 pelo bisavô de Luster foi vendida, por Max Factor Jr, nos anos 70.