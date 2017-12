Milionário lidera pesquisas eleitorais no Equador O milionário Alvaro Noboa lidera as pesquisas de intenção de voto para o segundo turno das eleições presidenciais de 26 de novembro no Equador. Noboa supera o candidato esquerdista Rafael Correa com pelo menos 15 pontos porcentuais, de acordo as sondagens. O milionário, dono de mais de 110 empresas, venceu seu rival, em 15 de outubro, no primeiro turno eleitoral, mas não conseguiu votos suficientes para evitar uma segunda rodada. Noboa registrou 26,83% e Correa 22,84%. A pesquisa da empresa Cedatos-Gallup International mostra que Noboa teria 49% dos votos se as eleições fossem realizadas hoje, enquanto que Correa receberia 33%. A firma ouviu 5.062 eleitores entre 27 e 30 de outubro. Os votos nulos alcançaram 12%, os branco, 1%, e os indecisos, 5%. A margem de erro não foi informada. A empresa Informe Confidencial, por sua vez, indica que Noboa teria 47% das preferências, enquanto que Correa ficaria com 32%. Esta pesquisa foi realizada com 1.300 pessoas entre 28 e 29 de outubro. Também não foi informada a margem de erro. Cerca de 9,1 milhões de equatorianos estão aptos a votar. O vencedor substituirá em 15 de janeiro de 2007 o presidente Alfredo Palácio por um período de quatro anos.