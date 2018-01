Milionários americanos estão 10% mais ricos Para os super ricos norte-americanos, a economia está melhorando. Depois de dois anos de declínio, o patrimônio líquido das pessoas mais ricas dos Estados Unidos cresceu 10% neste ano em comparação com 2002, atingindo US$ 955 bilhões (quase duas vezes o PIB brasileiro), segundo o ranking anual dos 400 indivíduos mais ricos elaborado pela revista Forbes. O fundador da Microsoft, Bill Gates, que mantém-se no topo da lista, viu sua fortuna crescer US$ 3 bilhões para US$ 46 bilhões neste ano. O co-fundador da empresa, Paul Allen, que aparece na terceira colocação, teve um aumento de US$ 1 bilhão no patrimônio, que agora chega a US$ 22 bilhões. Warren Buffett manteve o segundo lugar na lista da Forbes, mesmo não tendo acrescentado um centavo à sua fortuna, que continua em US$ 36 bilhões. De acordo com a publicação, o expressivo crescimento do patrimônio líquido dos super ricos foi causado principalmente por ganhos em ações de internet e tecnologia. Por exemplo, a fortuna do principal acionista da Amazon.Com, Jeff Bezos, aumentou em US$ 3 bilhões para US$ 5,1 bilhões com a forte valorização dos papéis de internet nos últimos tempos. Bezos foi o bilionário que registrou o maior ganho individual, e mantém a 32ª colocação da lista.