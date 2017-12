Milionários dos EUA estão ainda mais ricos Apesar da atual volatilidade dos mercados e da recessão, o valor líquido da riqueza dos milionários americanos aumentou em 2001, segundo pesquisa apresentada nesta segunda-feira pelas firmas Merrill Lynch & Co. e Cap Gemini Ernst & Young LLP. A riqueza combinada dos milionários - pessoas com bens avaliados em pelo menos US$ 1 milhão, sem incluir imóveis - cresceu cerca de 3% para US$ 26,200 trilhões no ano passado. No entanto, o crescimento porcentual é o menor registrado desde que a pesquisa, intitulada Informe Mundial sobre Riqueza, começou a ser publicada em 1997. Mesmo assim, uma importante razão para o aumento da riqueza líquida dos milionários foi a diversificação dos investimentos, informou James Greene, chefe de serviços financeiros globais da Cap Gemini Ernest & Young. Segundo ele, América Latina e Ásia foram duas regiões que registraram aumento devido à opção por parte dos investidores locais por uma carteira mais diversificada. Em adição, mais dinheiro foi canalizado para investimentos alternativos, como fundos de hedge, no lugar de ações e renda fixa. O informe prevê que o valor líquido da riqueza crescerá cerca de 8% por ano e atingirá US$ 38,5 bilhões em 2006.