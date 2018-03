Militante anuncia que Al-Qaeda atacará A agência Associated Press obteve hoje um vídeo, entregue por um dirigente do grupo afegão Hezb-e-Islami, de Gulbuddin Hekmatyar (aliado de Osama bin Laden), no qual um porta-voz, identificado como Abu Haris Abdul Hakim, reivindica para a rede Al-Qaeda a autoria dos atentados suicidas na Arábia Saudita e no Marrocos. Hakim alerta ainda que novos ataques estão sendo preparados. Se for autêntico, o vídeo seria a primeira confirmação de que a Al-Qaeda foi responsável pelo atentado contra um complexo residencial para estrangeiros em Riad, que matou 35 pessoas, e pelos ataques em Casablanca, que mataram 43 pessoas e 12 terroristas suicidas. Durante o regime do Taleban no Afeganistão, Hakim constumava falar em nome da Al-Qaeda em entrevistas.