Militante de grupo ligado à Al-Qaeda é preso no Iraque Um importante líder de um grupo ligado à Al-Qaeda foi preso no Iraque, informou a TV estatal Iraqiya na sexta-feira. A rede não disse se a prisão de Abu Omar al-Baghdadi havia sido efetuada por tropas norte-americanas ou iraquianas. Ele é líder do grupo Estado Islâmico do Iraque, grupo formado em outubro pelo braço da Al-Qaeda no Iraque e outros movimentos militantes sunitas. O porta-voz do exército dos EUA, tenente-coronel Christopher Garver, disse não ter informações sobre a captura. Autoridades iraquianas não foram encontradas para comentar. O Estado Islâmico do Iraque assumiu a autoria de grandes ataques no país, incluindo o seqüestro na semana passada de 18 pessoas, a maior parte policiais, que foram mortas a bala. Fotografias dos assassinatos foram colocadas na Internet. No início desta semana, uma autoridade de segurança disse que Baghdadi figurava entre dezenas de militantes da Al-Qaeda que atacaram uma prisão próxima à cidade de Mosul, norte do Iraque, libertando 140 prisioneiros. Essa foi uma das maiores ações do gênero desde a invasão liderada pelos EUA, em 2003.