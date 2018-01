Militante do Fatah morre em tiroteio com membros do Hamas Um militante do Fatah morreu nesta quinta-feira, 15, em conseqüência dos ferimentos a bala sofridos nesta quarta-feira em um confronto armado com membros do Hamas no norte da Faixa de Gaza, informaram fontes médicas. A morte de Mohamed Abu Teima ocorre no dia em que os líderes de ambos os movimentos anunciaram o novo governo de união nacional palestino com o qual buscam pôr fim aos choques entre as facções, que nos últimos meses, deixaram quase cem vítimas fatais. Durante o tiroteio, outros oito palestinos ficaram feridos e militantes do Fatah seqüestraram quatro ativistas do Hamas, enquanto membros do movimento islâmico fizeram o mesmo com três pessoas ligadas ao Fatah. O porta-voz do Fatah na Faixa de Gaza, Abdel Hakim Awad, disse à imprensa que "o problema no norte da Faixa de Gaza" está "a ponto de ser resolvido" e que os seqüestrados dos dois movimentos serão libertados ainda nesta quinta. Funcionários de alto nível de ambos os grupos estão fazendo o possível para acabar com os incidentes entres seus partidários, acrescentou Awad.