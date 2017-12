Militante do Hamas é morto em ataque israelense em Gaza Um suposto militante do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas), ainda não identificado, morreu e seis pessoas ficaram feridas em um ataque israelense, em um subúrbio da Cidade de Gaza, informaram fontes da segurança da Autoridade Nacional Palestina (ANP). A Agência israelense de notícias "Itim" afirmou que três supostos milicianos foram atingidos por soldados na Cidade de Gaza quando se preparavam para disparar um foguete. A morte do suposto miliciano do Hamas, no bairro de Sejayieh, no leste da Cidade de Gaza, aconteceu após outro ataque, no sábado, nesse mesmo bairro, onde a Força Aérea israelense disparou dois foguetes e matou outro miliciano dessa organização islâmica. O segundo foguete causou ferimentos em outros quatro palestinos, entre eles um cinegrafista da agência de notícias "Reuters" e outro da emissora de televisão de Dubai, segundo fontes do hospital Shifa. Outras fontes palestinas de Gaza informaram que um pescador foi ferido pela Força Naval israelense na costa de Gaza. Até o momento, se desconhecem os motivos do ataque, que não é o primeiro contra pescadores suspeitos de usarem suas embarcações para o contrabando de armas desde o Egito. Na Cisjordânia, separada de Gaza pelo território israelense, uma carga explosiva de 15 quilos de dinamite foi desativada por especialistas militares em uma rota que conduz ao assentamento judaico de Itamar e Eilon Morei, no distrito de Nablus. Em outro incidente, embora sem conseqüências, milicianos palestinos abriram fogo contra uma patrulha militar na altura da cidade de Jenin, ao norte da Cisjordânia.