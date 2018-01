Militante do Hamas é morto na Cisjordânia Tropas israelenses mataram na manhã desta quarta-feira um membro do grupo extremista Hamas durante confrontos na Cisjordânia, informou a Rádio Israel. Segundo testemunhas, o palestino foi morto em uma casa localizada em Yatta, sul da Cisjordânia, local onde a vítima estava escondida. O Exército israelense informou que o militante palestino abriu fogo quando foi surpreendido pelos soldados de Israel. O fato acontece horas depois do governo de Israel impor toque de recolher total na Cisjordânia e Faixa de Gaza. A medida entrou em vigor nesta manhã por causa das festividades do Pesaj, que comemora a saída do povo judeu do Egito. Segundo os serviços de segurança israelense, há pelo menos 50 denúncias de possíveis ataques terroristas patrocinados por extremistas palestinos. No ano passado, durante o Pesaj, um palestino suicida matou 29 pessoas em um hotel na cidade costeira de Netanya, norte de Israel.