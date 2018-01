Militante palestino morre em confronto em Jericó Soldados israelenses a bordo de jipes e um tanque blindado entraram hoje pela primeira vez em vários meses na cidade bíblica de Jericó, matando pelo menos um militante palestino armado e forçando vários residentes a permanecerem em seus casas no início das festividades muçulmanas de Eid al-Adha. Fontes militares, que falaram na condição de anonimato, disseram que as tropas haviam ingressado na cidade para efetuar uma operação limitada com o objetivo de prender fugitivos que planejavam um ataque contra Israel. Os informantes contaram que os soldados haviam cercado uma casa onde se escondia um número não determinado de militantes. As forças de segurança israelenses foram atacadas várias vezes e responderam com disparos, disseram as fontes. Dois militantes islâmicos ficaram feridos e foram levados a um hospital, e um terceiro morreu. O Exército informou que quatro militantes foram detidos. A ação israelense ocorre num momento em que o governo reivindica um maior apoio internacional a sua posição de que um tribunal internacional não tem autoridade para decidir a legalidade do muro que está sendo construído na Cisjordânia. Por volta do meio-dia, a situação em Jericó havia voltado ao normal, segundo testemunhas. O Exército, no entanto, indicou que ainda espionava casas à procura de militantes. Jericó tem permanecido quase que à margem do conflito entre israelenses e palestinos, e a maior parte das prisões no local é realizada sem que os soldados efetuem disparos. As autoridades palestinas identificaram o homem morto como Shadi Jaradat, membro das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, da cidade de Jenin.