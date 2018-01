Militante suicida mata dois israelenses e fere dezenas Vestindo um uniforme do Exército de Israel, um militante suicida palestino atacou hoje um mercado de Netanya, litoral norte de Israel, matando duas pessoas e ferindo mais de 50, informou um porta-voz do governo israelense, responsabilizando o líder da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, pelo atentado. O extremista também morreu. Arafat apressou-se em condenar o ataque. "Condenamos completamente todo tipo de atentado contra civis israelenses e também contra civis, povoados e campos de refugiados palestinos", reagiu o líder da AP. O Hamas, grupo islâmico palestino radical, assumiu a autoria. Em Washington, o vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, declarou: "Acredito ter ficado claro que há um tipo de atentado sobre o qual Arafat não tem como exercer controle." Em entrevista à rede norte-americana NBC, Cheney prosseguiu: "Porém, no passado, atentados foram perpetrados por elementos de organizações palestinas sob seu controle e claramente ele tinha como agir." O extremista, de acordo com o porta-voz israelense, chegou ao local num táxi. Usava uniforme do Exército e detonou os explosivos que trazia atados ao corpo logo que deixou o veículo. "O estado de muitos feridos é extremamente grave", comentou o diretor de um hospital da região, que atendeu a maior parte das vítimas. Segundo uma testemunha, houve um grande pânico no interior do supermercado, "com pessoas nervosas correndo de um lado para o outro". Socorristas chegaram rapidamente, enquanto a polícia isolava a área (hoje foi um dia normal de trabalho em Israel), para facilitar as investigações e o socorro às vítimas. Também foi redobrado o esquema de segurança na região. Ainda neste domingo, o ministro israelense das Relações Exteriores, Shimon Peres, divulgou um plano de paz elaborado por ele, segundo o qual um Estado palestino independente seria estabelecido nas áreas já sob controle da Autoridade Palestina. Mas o plano não obteve apoio imediato de funcionários dos dois lados. O atentado de hoje foi o primeiro em duas semanas. Netanya, próxima da fronteira com a Cisjordânia, tem sido alvo freqüente dos extremistas suicidas. Um deles, militante do Hamas, causou a morte de 29 israelenses na Páscoa judaica, em março. Esse atentado provocou uma ofensiva militar israelense de seis semanas na Cisjordânia, que incluiu a invasão do campo de refugiados de Jenin e os cercos à Basílica da Natividade, em Belém, e ao quartel-general do líder Arafat, em Ramalah. O cerco à basílica foi o último a ser relaxado pelo Exército israelense. Havia cerca de 130 palestinos refugiados no interior do templo. Muitos deles eram acusados de terrorismo por Israel. Os soldados só deixaram Belém depois de um acordo pelo qual 13 suspeitos seriam exilados provisoriamente no Chipre.