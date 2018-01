Militante suicida mata duas pessoas perto de Tel Aviv Uma menina de dois anos e uma mulher foram mortas e mais de 20 pessoas ficaram feridas, nesta segunda-feira, num atentado realizado por um extremista palestino perto de uma cafeteria, num centro comercial da cidade de Petach Tikvah, a leste de Tel Aviv. O homem-bomba trazia os explosivos amarrados ao corpo e morreu ao detoná-los. Eram 18h45 em Israel - 12h45 em Brasília - e o Expresso Bar estava lotado de mulheres e crianças. Petach Tivakh fica a apenas 10 quilômetros da fronteira com a Cisjordânia, de onde teria vindo o atacante. Foi o quinto ataque suicida em pouco menos de uma semana e o primeiro nessa cidade desde o início da atual intifada (levante palestino), em 28 de setembro de 2000. Pela manhã, em Jerusalém Oriental, a polícia desativou uma bomba encontrada por um jardineiro num edifício residencial dentro de um assentamento judaico. As Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa anunciaram ter planejado o atentado e comemorado no campo de refugiados de Balata, perto de Nablus, como uma vingança por Israel ter matado o líder brigadista na Cisjordânia Mahmoud Titi, na semana passada. Minutos depois, porta-vozes do governo israelense responsabilizaram a Autoridade Palestina (AP) pela continuidade dos atentados no país enquanto o presidente palestino, Yasser Arafat, apressava-se a condenar o ataque. "Condenamos o assassinato de civis, sejam eles palestinos ou israelenses", declarou o negociador palestino Saeb Erakat. Ele culpou o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, pela atual onda de violência e por manter as incursões do Exército nos territórios. Desde o fim da ofensiva militar na Cisjordânia, encerrada no início de maio, as tropas israelenses têm realizado ações constantes nas cidades desse território e na Faixa de Gaza, prendendo militantes, apreendendo armamentos e matando líderes de grupos radicais. Na madrugada desta segunda-feira, o Exército entrou em Belém pela segunda vez em 24 horas e voltou a cercar a Basílica da Natividade. Houve incursões militares também em Tulkarem e Qalqilya. O ministro da Defesa de Israel, Binyamin Ben-Eliezer, descartou a possibilidade de o país lançar uma nova invasão em grande escala. Milhares de palestinos foram presos e centenas foram assassinados na operação, lançada depois de uma série de atentados suicidas e ataques a tiros contra israelenses em março. Fontes militares dizem que a meta é intensificar as atuais ofensivas em cidades e vilarejos, mas aparentemente há divergências no governo. O ministro para a Segurança Interna, Uzi Landau, disse hoje que uma segunda versão da Operação Muralha Protetora não está descartada.