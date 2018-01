Militante suicida-se e fere 7 ao sul de Bagdá Um atentado suicida em frente à casa de um comandante de polícia ao sul de Bagdá nesta terça-feira resultou na morte do atacante e deixou outros sete feridos. A oeste da capital iraquiana, um soldado americano morreu devido à explosão de uma bomba. Em outro incidente, soldados espanhóis e policiais iraquianos reprimiram uma manifestação de desempregados. Os ataques contra americanas de ocupação aumentaram na semana passada, disse o general de brigada Mark Kimmitt, subdiretor de operações do Exército dos EUA. De acordo com ele, houve uma média de 26 ataques por dia - um aumento de mais de 20% em comparação com as semanas anteriores. Kimmitt disse que, "apesar do tênue aumento", a situação de segurança no Iraque continua "estável". No mais recente ataque, um soldado americano morreu e outro ficou ferido na explosão de uma bomba de beira de estrada ocorrida hoje, disse Kimmitt. O soldado ferido foi levado de helicóptero a um hospital de campanha depois da explosão nos arredores de Ramadi, a oeste de Bagdá. Fuzileiros navais americanos operam na região, mas Kimmitt não revelou se os militares atingidos eram marines. Em Ramadi, um veículo militar americano foi atingido por uma granada propelida por foguete nesta terça-feira e incendiou-se, disseram testemunhas. Os quatro soldados que estavam no carro foram vistos fugindo em outro veículo militar. Uma porta-voz do Exército dos EUA em Bagdá não confirmou o ataque. Não se sabe se há relação entre os dois incidentes. O atentado suicida ocorreu em Hilla, cerca de cem quilômetros ao sul de Bagdá, perto de onde outro comandante de polícia foi assassinado uma semana atrás e nove recrutas morreram quando o ônibus no qual viajavam foi alvejado por disparos. O major Ali Jawad disse que guardas posicionados em frente à casa do general de brigada Qeis Hamza, comandante da polícia de Hilla, abriram fogo contra o carro quando perceberam que o veículo estava sendo jogado contra eles, mas não conseguiram conter o motorista. Quatro dos sete feridos eram policiais. Outros três eram moradores locais, disse Jawad. Hamza e sua família escaparam ilesos. Todos estavam em casa no momento do ataque. A explosão causou danos à casa do comandante e a residências vizinhas. Ontem, na zona leste de Bagdá, homens armados abriram fogo contra um posto policial, causando a morte de um tenente, disse o coronel Ahmed Iz-Adin. Rebeldes iraquianos atacam a polícia por considerar seus membros colaboradores da ocupação do país árabe pelos EUA. Muitas vezes os policiais tornam-se alvos fáceis por estarem desprotegidos e não tão bem armados em comparação com os soldados americanos. Em Najaf, no sul do Iraque, desempregados protestaram a atiraram pedras contra soldados espanhóis e policiais iraquianos. Testemunhas disseram que tiros foram disparados pelo menos três policiais e dois manifestantes ficaram feridos. Quinze pessoas foram detidas em meio ao protesto de três horas. A manifestação começou quando cerca de 400 pessoas reuniram-se em frente a um prédio do governo para protestar contra a demora na tramitação de suas candidaturas a empregos. Segundo testemunhas, os desempregados atiraram pedras, quebraram janelas e queimaram uma guarita.