Militantes acusam Le Pen de tortura na Argélia Argelinos que militavam no movimento de independência da Argélia nos anos 50 acusaram o líder da extrema direita da França Jean-Marie Le Pen de ter praticado atos de tortura na ex-colônia francesa, segundo a edição de hoje (03) do jornal Le Monde. O líder da Frente Nacional, segundo as acusações difundidas a seis dias das eleições legislativas na França, invadia casas em Argel, junto a cerca de 20 homens, e torturava pessoas sem piedade com choques elétricos. "Transpirava violência. Mais do que nos arrancar informações eles queriam nos matar", afirmou Abdelkader Ammour, de 64 anos um economista aposentado que contou sua história ao Le Monde, assim como três outros argelinos. Na Argélia, onde operou de janeiro a março de 1957, Le Pen era muito mais que um simples tenente das tropas de pára-quedistas: um ano antes, havia sido eleito deputado pela primeira vez nas fileiras de Pierre Poujade (cujo partido defendia o não-pagamento de impostos). Mohammed Abdellaoui, por sua vez, disse que foi torturado em Argel pelo atual líder da ultradireita e pelo comandante Paul Aussaresses. Este último, por sinal, causou grande alvoroço na França no ano passado depois de publicar um livro sobre suas ações como carcereiro na Argélia, citando atos de tortura. Abdellaoui explicou ao Le Monde que resolveu falar apenas agora, depois de quase meio século, em respeito à memória "dos companheiros torturados, assassinados e queimados por Le Pen". Ao contrário de Aussaresses, Le Pen tomou distância deste passado de sangue e morte e questiona a veracidade dos testemunhos colhidos pelo jornal. "Trata-se de pura imaginação. É uma difamação do princípio ao fim", disse Le Pen em resposta ao artigo do jornal parisiense. Segundo o líder da Frente nacional, o diário realizou uma "manipulação desleal em conjunto com o Partido Comunista" com o fim de prejudicá-lo nas eleições legislativas, que ocorrerão entre os dias 9 e 16 deste mês.