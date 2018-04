Militantes ameaçam matar refém americano Sequestradores ameaçaram ontem matar o americano John Solecki, após divulgar um vídeo no qual ele diz que está "doente e com problemas" (foto). A Frente para a Libertação do Baluquistão disse que matará em 72 horas o funcionário da ONU, sequestrado há 11 dias, se o governo paquistanês não libertar um grupo de 141 mulheres presas.