Militantes do Fatah matam chefe do Hamas na Faixa de Gaza Na madrugada deste domingo, 11, militantes do movimento nacionalista Fatah mataram Mohamad al-Kafarna, que ocupava um posto de chefia na organização islamita Hamas, e feriram outras quatro pessoas, segundo fontes da segurança palestina. A vítima era membro da "força auxiliar" formada pelo governo do Hamas na Autoridade Nacional Palestina (ANP), no povoado de Beit Hanoun. Ele morreu ao ser emboscado em seu carro. O Hamas responsabiliza o Fatah pelo ataque. Um porta-voz do Fatah, Abed o-Halim Awad, acusou, por sua vez, milicianos do Hamas de emboscar milicianos das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, filiadas a seu movimento. Segundo o porta-voz, militantes armados do Hamas atacaram os escritórios do Fatah em Beit Hanoun. Kafarna foi a primeira vítima fatal nos enfrentamentos entre os dois lados desde a assinatura de acordos - para formar um governo de união nacional, ainda em gestação - entre o presidente da ANP e líder do Fatah, Mahmoud Abbas, e o primeiro-ministro designado Ismail Haniyeh, do Hamas. Os acordos, assinados na cidade saudita de Meca, haviam encerrado um período de violentos enfrentamentos entre as facções, entre dezembro e janeiro passados. Abbas se reunirá neste domingo em Jerusalém com o primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, e na segunda-feira voltará a Gaza para retomar as negociações para o próximo governo com Haniyeh. Haniyeh declarou no sábado, 10, à Voz da Palestina, emissora de rádio e TV da ANP, que a nova coalizão do governo de união nacional será anunciada na próxima quinta-feira, 15, e que no sábado, 17, ele pedirá o voto de confiança do Conselho Legislativo palestino.