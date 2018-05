Militantes do Sendero Luminoso matam três no Peru

O ataque aconteceu perto da região do vale do rio Apurímac-Ene, uma área produtora de coca e onde as autoridades afirmam que remanescentes do Sendero se aliaram com narcotraficantes nos últimos anos. "Agora, enviamos um grande número de policiais para investigar a capturar esses delinquentes", disse Becerra.

Na véspera, forças policiais peruanas capturaram Mario Sifuentes Sandoval, de codinome "camarada Sérgio", quem as autoridades afirmam ser o segundo na hierarquia do grupo maoista, atrás apenas do "camarada Artêmio", que opera na margem direita do rio Huallaga.

Becerra disse que Sifuentes é "sanguinário". "Camarada Sérgio" foi apresentado algemado à imprensa de Lima. Ele foi o terceiro líder insurgente capturado em 2010.

A guerrilha do Sendero aterrorizou o Peru de 1980 até 1992, quando o fundador e ideólogo do grupo, Abimael Guzmán, foi preso. Desde então, o grupo ficou reduzido a remanescentes que operam na selva e nos Andes, onde teriam se aliado ao narcotráfico. As informações são da Associated Press.