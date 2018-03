Militantes do Taleban são mortos por aldeões afegãos Um grupo de aldeões no noroeste do Afeganistão usou uma metralhadora, bastões e pedras para matar dois militantes do Taleban e expulsar outros 10 do vilarejo onde vivem, informou hoje o chefe de polícia da província de Faryab. O incidente ocorreu ontem, após militantes tentarem seqüestrar trabalhadores humanitários que construíam fonte no distrito de Qayar, disse Khalil Andarabi. Os aldeões confrontaram o Taleban, e após um rápida discussão começaram a atirar contra os militantes, matando dois e expulsando os restantes. Os corpos dos dois militantes, um dos quais era o governador indicado pelo Taleban para a província de Faryab, ainda estão sob poder dos aldeões, disse Andarabi. Em outro incidente no Afeganistão, tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) mataram um suposto militante do Taleban, na província central de Logar. Segundo os soldados da Otan, o suspeito, Mohammed Daud Rahimi, identificava possíveis alvos para ataques de homens-bomba suicidas.