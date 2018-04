Militantes do Taliban libertam 211 soldados paquistaneses Militantes do Taliban libertaram neste domingo 211 soldados paquistaneses que estavam detidos desde agosto perto da fronteira com o Afeganistão, disseram autoridades e militares. Os soldados foram entregues a líderes tribais no Vaziristão do Sul, um reduto do Taliban e da rede Al Qaeda onde eles haviam sido capturados em 30 de agosto. Combatentes liderados pelo comandante paquistanês do Taliban Baitullah Mehsud haviam exigido a libertação de alguns colegas presos e a retirada de tropas de sua região tribal em troca da liberdade dos soldados. Segundo o major general Waheed Arshad, autoridades do Vaziristão do Sul soltaram algumas pessoas detidas sob leis tribais. Mas ele afirmou que tropas paramilitares continuam mobilizadas na área. A libertação ocorreu um dia depois de o presidente paquistanês, Pervez Musharraf, declarar estado de emergência no país, citando aumento no terrorismo e extremismo.