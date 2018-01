Militantes incendeiam quartel da polícia palestina Um grupo de militantes ateou fogo em um quartel policial palestino em Zwaida, ao sul da cidade de Gaza, neste sábado. O atentado é um aparente protesto pela demora de Yasser Arafat em promover reformas nos serviços de segurança. Não houve feridos e nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque até o momento. O fogo causou estragos também no edifício vizinho ao prédio da prefeitura. Também na região sul de Gaza, em Khan Younis, militantes das Brigadas de Mártires Al Aqsa invadiram o edifício do governo local para exigir empregos. O grupo está ligado ao movimento Fatah, de Arafat, mas seus integrantes mais jovens tem se mostrado descontentes com a concentração do poder em torno dos colaboradores mais próximos do líder palestino. Gaza tem estado mergulhada em meio a tensão há mais de uma semana, o que detonou uma crise política no governo palestino.