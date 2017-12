Militantes islâmicos matam 22 pessoas em Argel Militantes islâmicos armados mataram 22 pessoas - incluindo 12 que celebravam um casamento - numa casa perto da capital. Segundo a edição de hoje do jornal Liberté , o ataque aconteceu na cidade de Larbaa, a cerca de 30 quilômetros de Argel, a capital. Sete outras pessoas ficaram feridas. Contatados pela agência Associated Press, residentes das redondezas onde ocorreu a matança revelaram que quatro militantes perpetraram o ataque, atirando nas vítimas. A região agrícola de Mitidja, onde fica a cidade de Larbaa, tem sido um centro das atividades dos militantes islâmicos, sobretudo de uma das facções do Grupo Islâmico Armado (GIA). No entanto, nos últimos meses a região havia sido poupada da violência.