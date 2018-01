Militantes islâmicos mutilam menina na Caxemira Guerrilheiros muçulmanos cortaram as orelhas, o nariz e a língua de uma adolescente suspeita de colaborar com a polícia indiana, informaram autoridades locais. Ainda nesta segunda-feira, outros atos de violência na região de Caxemira resultaram na morte de oito pessoas. A menina foi mantida em poder dos rebeldes durante oito dias antes de ser abandonada em um campo nos arredores da aldeia de Manoh, cerca de 310 quilômetros a sudoeste de Srinagar, a capital da província indiana de Jammu-Caxemira, informou a polícia local. Em outros atos de violência, cinco crianças a caminho de um piquenique ficaram feridas quando o ônibus no qual viajavam atravessou um local onde acontecia um tiroteio entre soldados indianos e supostos rebeldes separatistas nos arredores de Srinagar, disse o tenente-coronel Mukhtiar Singh, porta-voz do Exército. Pelo menos três soldados ficaram feridos no incidente.