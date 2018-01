Militantes islâmicos são mortos na Arábia Saudita As forças de segurança sauditas mataram dois militantes islâmicos em um tiroteio na madrugada desta segunda-feira, no bairro de Sweidi, no sul de Riad. Uma fonte disse que os terroristas acabaram mortos ao resistiram à voz de prisão. Segundo testemunhas, um terceiro homem foi preso. Não foi informado se os três estariam entre os 26 terroristas procurados segundo lista divulgada na última semana pelo Ministério do Interior.