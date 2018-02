Militantes libertam 27 reféns em Camarões O governo de Camarões anunciou neste sábado que 27 reféns que supostamente haviam sido sequestrados pelo grupo extremista Boko Haram foram libertados, incluindo 10 trabalhadores da construção civil chineses e a mulher do vice-primeiro-ministro do país. Os reféns voltaram para casa no começo da manhã deste sábado e "estão sãos e salvos", de acordo com depoimento do gabinete do presidente Paul Biya lido na rádio estatal.