Militantes matam 7 policiais no sul das Filipinas Supostos militantes ligados à organização extremista Al-Qaeda mataram hoje sete policiais no sul das Filipinas, segundo oficiais de segurança. As vítimas estavam num comboio que passava por uma estrada de terra na cidade de Sumisip, na ilha filipina de Basilan, quando foram emboscadas por supostos membros do grupo Abu Sayyaf. Dois outros policiais sobreviveram ao ataque e foram hospitalizados.