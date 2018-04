Militantes matam refém polonês Militantes islâmicos paquistaneses decapitaram ontem um imigrante polonês que mantinham refém. A informação foi repassada por um porta-voz do grupo, com a advertência de que o corpo só será entregue com a libertação dos insurgentes presos. A vítima, o geólogo Piotr Stanczak, foi abordada em seu carro no dia 28 de setembro, na região norte do país. Três paquistaneses que estavam no veículo foram mortos na hora. O grupo rebelde tem sequestrado estrangeiros para pressionar o governo a libertar 26 presos.