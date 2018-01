Militantes matam soldados dos EUA como vingança por estupro de iraquiana Um grupo ligado à Al-Qaeda alega ter matado três soldados americanos e mutilado os corpos de dois deles como uma vingança pelo estupro seguido de assassinato de uma jovem iraquiana por soldados da mesma unidade. A informação foi publicada nesta terça-feira por um instituto que monitora sites de extremistas. Segundo um comunicado do Instituto SITE, o Conselho Shura Mujahedeen fez a afirmação através de um vídeo de cerca de 4 minutos veiculado na Internet que inclui imagens dos corpos mutilados dos soldados, atacados no dia 19 de junho perto de Youssifiyah, sudoeste de Bagdá. O instituto liberou uma imagem congelada do vídeo mostrando os dois americanos mortos, um deles decapitado. De acordo com o órgão, o comunicado do grupo insurgente foi veiculado como uma "vingança por nossa irmã que foi desonrada por um soldado da mesma brigada". Investigação Quatro soldados norte-americanos são acusados de estuprar uma jovem iraquiana e de matá-la junto com outros três membros de sua família no Iraque no dia 12 de março. Um quinto soldado está sendo acusado de descumprimento do seu dever por não ter comunicado o crime. Os cinco militares também são acusados de colaborar com o cabo Steve D. Green, detido no mês passado na Carolina do Norte. O soldado alega inocência no caso. Os cinco militares serão submetidos a uma audiência segundo o Artigo 32, o equivalente militar a um tribunal com um júri. Esta audiência definirá se os soldados irão à julgamento. Caso sejam condenados, os cinco podem ser sentenciados à pena de morte. O ataque no dia 12 de março está entre os piore de uma série de casos de abuso de civis iraquianos por soldados americanos. Militares americanos estão preocupados que o caso deteriore ainda mais as relações dos iraquianos com o novo governo e aumente os pedidos de mudanças em um acordo de isenta soldados americanos de serem julgados em tribunais iraquianos. O primeiro-ministro do Iraque exigiu uma investigação independente sobre o caso, que sucede uma série de acusações de que soldados americanos mataram civis iraquianos.