Militantes morrem em confronto com soldados de Israel

Uma porta-voz do Exército de Israel confirmou o confronto. Segundo ela, os homens estavam tentando colocar um explosivo perto de uma barreira de segurança quando foram atingidos. A barreira separa Israel da Faixa de Gaza. Helicópteros apoiaram a ação dos soldados israelenses.

Houve uma piora na tensão nos últimos dias na Faixa de Gaza, onde grupos islâmicos armados aumentam suas atividades militares, lançando mais morteiros e foguetes no sul de Israel. O país reage com vários ataques aéreos, o último deles ontem, quando duas pessoas se feriram e o fornecimento de energia foi interrompido para a Cidade de Gaza. As informações são da Dow Jones.