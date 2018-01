Militantes palestinos atacam tropas israelenses Militantes palestinos atacaram um veículo militar israelense, hoje, perto da Cidade de Gaza e atiraram um morteiro num assentamento vizinho, segundo o exército de Israel. Os ataques não causaram vítimas nem danos. As explosões agitaram os moradores de Gaza, já sob tensão desde que Israel matou o líder espiritual do Hamas, o xeque Ahmed Yassin num ataque de mísseis, ontem, e ameaça matar outros líderes de grupos islâmicos. Fontes militares israelenses disseram que um foguete anti-tanque fora lançado contra um veículo que passava próximo ao assentamento judeu de Netzarim. E as tropas retribuíram o ataque. Segundo as informações, pelo menos um morteiro foi lançado sobre o assentamento.