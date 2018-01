Militantes palestinos seqüestram jornalista da BBC em Gaza Militantes palestinos armados e com máscaras seqüestraram um repórter da BBC na Cidade de Gaza, segundo informações de agentes de segurança palestinos nesta segunda-feira, 12. O jornalista Alan Johnston dirigia seu carro quando foi abordado. Enquanto o jornalista, de aproximadamente 30 anos, era levado por quatro rebeldes, ele jogou um cartão que o identificou como Alan Johnston, da BBC, disseram as fontes. O jornalista transitava pela cidade quando foi detido por quatro desconhecidos, que o obrigaram a deixar o veículo e entrar em outro, no qual o levaram a paradeiro desconhecido. Até o momento, nenhuma organização assumiu a autoria do seqüestro. A polícia palestina está fazendo buscas na região onde o jornalista britânico foi visto pela última vez. Tanto a Autoridade Nacional Palestina (ANP) como as forças de segurança condenaram o seqüestro e exigiram que os responsáveis libertem Johnston imediatamente. Nos últimos anos, dezenas de jornalistas e trabalhadores de organizações estrangeiras com sede nos territórios palestinos foram seqüestrados. Em todos os casos, porém, foram libertados, geralmente poucas horas depois. O último estrangeiro seqüestrado foi Jaime Razuri, um fotógrafo peruano em 1º de janeiro de 2007, mas foi solto uma semana depois.