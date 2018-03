Militantes paquistaneses aceitam acordo de cessar-fogo

Militantes taleban do noroeste do Paquistão concordaram com um cessar-fogo na manhã desta segunda-feira, 29. Um dia antes as forças de segurança, apoiadas por helicópteros, atacaram seus esconderijos, matando pelo menos dez supostos insurgentes, disseram oficiais. Moradores disseram não ter ouvido tiros na manhã desta segunda-feira em Swat, um vale montanhoso onde o governo vem combatendo integrantes de um grupo ligado a um clérigo pró-Taleban. "É bom que os militantes tenham aceitado um cessar-fogo e nós saudamos isso", disse Arshad Majid, coordenador do distrito de Swat.