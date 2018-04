Militantes paquistaneses decapitam 'falso' taleban

Moradores disseram que um bilhete foi encontrado perto dos corpos identificando os homens como "difamadores" do Taleban. "Eles estavam envolvidos em vários crimes, dentre eles roubo e sequestro, passando-se por membros do Taleban. Nós os matamos para que outros aprendam a lição", diz o bilhete.

Um homem que se identificou como um porta-voz local do Taleban disse que o trio fingia ser do grupo. "Eles estavam difamando nossa organização", disse Sajjad Mohmand. O Taleban paquistanês tem sido responsabilizado por muitos dos ataques a bomba contra alvos ocidentais, das forças de segurança paquistanesas e civis em todo o país nos últimos três anos. A milícia islâmica luta contra o Exército paquistanês no cinturão tribal e em outras partes do noroeste do país. As informações são da Dow Jones.