Militantes paquistaneses se separam do Taleban

Em um vídeo publicado na noite da terça-feira, o comandante Maulana Qasim Khurassani anunciou que ele e vários aliados e combatentes deixavam o Taleban paquistanês para formar seu próprio grupo, o Jamaat-ul-Ahrar. Khurassani disse que a decisão foi inspirada no Taleban afegão e em sua luta contra as tropas norte-americanas no Afeganistão.

O comandante também afirmou que a cisão ocorreu por causa de diferenças com a liderança do Taleban, mas ele não explicou melhor a situação. O porta-voz do Taleban paquistanês, conhecido como Tehrik-e-Taliban, não foi encontrado para comentar.

A separação ocorre enquanto o Paquistão empreende uma ofensiva contra militantes no norte de Waziristan, próximo à fronteira com o Afeganistão. O grupo tem lutado há anos em uma insurgência destinada a derrubar o governo paquistanês e instalar sua própria interpretação conservadora das leis do Islã. Os militantes mataram milhares de pessoas durante os últimos anos no país. Fonte: Associated Press.