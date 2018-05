Militantes são mortos no noroeste do Paquistão Funcionários paquistaneses disseram que forças de segurança mataram quatro militantes numa região tribal ao longo da fronteira com o Afeganistão. Um oficial de segurança e um agente de inteligência afirmaram hoje que três insurgentes ficaram feridos durante o confronto noturno ocorrido em Mohmand. Segundo eles, as tropas retaliaram depois que rebeldes atacaram um posto de verificação na área de vila de Sagi.