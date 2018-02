Militantes sunitas invadem cidades cristãs no Iraque Militantes do Estado Islâmico (antigo Estado Islâmico do Iraque e do Levante) invadiram nesta quinta-feira cidades de maioria cristã na região semiautônoma do Iraque controlada pelos curdos. Milhares de civis e de soldados do Curdistão foram obrigados a fugir da área, afirmam padres do norte do país.