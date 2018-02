Militantes tomam duas cidades no norte do Iraque

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Militantes do grupo extremista Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL) tomaram duas pequenas cidades no norte do Iraque depois de expulsar as forças de segurança curdas, ampliando ainda mais os territórios sob seu controle.

Os novos avanços dos militantes extremistas sunitas têm forçado milhares de moradores a fugirem das cidades religiosamente mistas de Zumar e Sinjar, em direção à região curda autônoma, mais ao norte, disse a Organização das Nações Unidas (ONU).

A missão da ONU no Iraque, conhecida como UNAMI, disse que cerca de 200 mil civis, principalmente yazidis, fugiram para uma montanha nas proximidades, mas foram cercados por militantes e ameaçados de morte.

O Iraque está enfrentando sua pior crise desde a retirada das tropas norte-americanas em 2011. O Estado Islâmico do Iraque e do Levante, um grupo separatista da Al-Qaeda, tomou grandes áreas no oeste do país e ao norte em uma ofensiva relâmpago no início deste ano. Fonte: Associated Press.