Militar afegão atira contra tropas da Otan e mata nove

"De repente, no meio de uma reunião, começou um tiroteio", afirmou um porta-voz afegão, coronel Bahader, que utiliza apenas um nome. "Após o início dos disparos, nós vimos vários oficiais do Exército afegão e soldados correndo para fora do prédio. Alguns até se jogaram pelas janelas para escapar." As nacionalidades dos oito membros da Otan mortos não foram reveladas. Cinco soldados afegãos ficaram feridos. Pelo menos um soldado afegão foi baleado, no pulso, mas a maioria deles sofreu com ossos quebrados e cortes durante a fuga, disse Bahader.

O presidente afegão, Hamid Karzai, condenou o incidente. Segundo Karzai, foram mortos conselheiros e encarregados de treinamentos da Aeronáutica afegã. O presidente ordenou que haja uma investigação para se determinar o que ocorreu. Foi a sétima vez no ano em que membros das forças de segurança do Afeganistão, ou insurgentes disfarçados, mataram soldados da coalizão ou membros das forças de segurança afegãs.

O Taleban reivindicou a responsabilidade pelo ataque desta quarta-feira. Em comunicado, um porta-voz do grupo afirmou que o homem armado, que acabou morto a tiros, estava disfarçado de militar e que outras pessoas o ajudaram a chegar ao local do ataque. Um porta-voz do Ministério da Defesa afegã, porém, afirmou que o autor do ataque era um piloto militar afegão havia 20 anos. Um piloto afegão, pedindo anonimato, identificou o homem como Ahmad Gul, de 50 anos, piloto do distrito de Tarakhail, na província de Cabul.

Antes do ataque no aeroporto, a coalizão estrangeira havia registrado 20 incidentes, desde março de 2009, em que um membro das forças de segurança afegãs ou alguém vestindo um uniforme atacou as forças da Otan, matando um total de 36 pessoas. Não se sabe quantos dos 282 mil membros das forças de segurança afegãs foram mortos nessa modalidade de ataque. As informações são da Associated Press.