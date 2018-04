Militar americano é morto em Ciudad Juárez Um grupo de homens armados assassinou a tiros um soldado da Guarda Nacional dos Estados Unidos em Ciudad Juárez. O soldado José Gil Hernández, de 22 anos, estava fora de serviço. O incidente ocorreu na quarta-feira, quando o militar americano estava com dois mexicanos em Ciudad Juárez, que fica na fronteira com os EUA. Um dos mexicanos que estavam com Hernández também morreu e o outro ficou ferido.