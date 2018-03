Militar americano é morto em emboscada no Iraque Um soldado americano morreu em uma emboscada quando dava buscas perto da cidade de Najaf, no sul do Iraque, disse nesta sexta-feira um comunicado do Comando Central dos EUA. E a noroeste de Bagdá, uma explosão à passagem de um caminhão do Exército esta manhã deixou vários americanos feridos. Desde quinta-feira até o final da manhã de hoje, quatro militares dos EUA perderam a vida no Iraque. Os feridos foram retirados do local em um helicóptero militar, informou o Comando, que horas antes havia anunciado sobre a detenção de três iraquianos supostamente vinculados ao seqüestro de dois soldados ao norte de Bagdá.