Militar brasileiro morre no Haiti Um porta-voz das forças brasileiras que estão participando de uma força de paz no Haiti confirmou a morte de um militar brasileiro que estava no país. O cabo da Marinha Rodrigo Duarte de Azevedo, de 25 anos, morreu depois de começar a passar mal na noite desta segunda-feira a bordo de um navio que estava no porto de Porto Príncipe, a capital haitiana. De acordo com o coronel Antônio Carlos Faillace, relações públicas das forças brasileiras no Haiti, o militar estava prestes a ser transferido para a República Dominicana para tratamento mas não resistiu. A causa exata da morte do cabo ainda está sendo confirmada, mas um médico que atua com as forças brasileiras acredita que ele tenha sofrido um aneurisma. Uma nota oficial preparada pelos militares brasileiros no Haiti diz que o cabo Rodrigo, residente do Rio de Janeiro, sofreu um ataque cardíaco e morreu às 2h, hora local (3h, hora de Brasília). A nota enfatiza que o militar não estava envolvido em atividades de combate. Esse foi o primeiro militar brasileiro a morrer no Haiti desde que as forças do Brasil começaram a chegar ao país para participar da força de uma estabilização internacional, no início deste mês. O Brasil deve enviar um total de 1,2 mil soldados ao país e lidera a missão, que conta com a participação de militares de outros países.