Militar britânico é acusado de crimes de guerra Um coronel do exército Britânico está sendo investigado por supostos crimes de guerra durante o conflito no Iraque. Fontes do ministério de Defesa disseram que o coronel Tim Collins foi acusado de espancar um prisioneiro e de submeter a maus-tratos um dirigente iraquiano. Collins disse ao ?The Daily Mirror? que não tem ?a menor idéia? sobre as acusação e está certo que será absolvido.