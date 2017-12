Militar é condenado por criticar ocupação israelense O militar israelense David Sonnenstein, um dos responsáveis pelo pronunciamento contra a escalada bélica nos territórios palestinos do início do ano, foi condenado hoje a 35 dias de prisão. Dias atrás, um capitão israelense, considerando um "refusenik", tal como são definidos em Israel aqueles que dizem "não à guerra", também foi condenado. Até o momento, 467 pessoas assinaram o documento de janeiro passado, cujo protesto foi rapidamente visto como uma denúncia e também como uma traição a seu país. Em fevereiro, o chefe do Estado-Maior israelense, o general Shaul Mofaz, manifestou suas dúvidas com relação à autenticidade de muitas das assinaturas de adesão ao documento, que à época chagava a 230.